В Дашково-Песочне могут расширить улицу Новоселов и сделать выделенную полосу

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе отчета о деятельности регионального правительства 15 февраля поделился планами по изменению дорожного движения в Дашково-Песочне.

Среди планируемых перемен – расширение улицы Новоселов и организация там выделенной полосы для общественного транспорта.

Также в микрорайоне могут сделать круговое движение напротив ДС «Олимпийский», отремонтировать улицу Зубковой и создать дублер улицы Шереметьевской.

Напомним, в Рязани планируют продлить троллейбусные маршруты без строительства новых сетей.