Четверг, 15 февраля, 2024

В Дашково-Песочне могут расширить улицу Новоселов и сделать выделенную полосу

Автор: 7info 2

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Фото: администрация Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе отчета о деятельности регионального правительства 15 февраля поделился планами по изменению дорожного движения в Дашково-Песочне.

Среди планируемых перемен – расширение улицы Новоселов и организация там выделенной полосы для общественного транспорта.

Также в микрорайоне могут сделать круговое движение напротив ДС «Олимпийский», отремонтировать улицу Зубковой и создать дублер улицы Шереметьевской.

Напомним, в Рязани планируют продлить троллейбусные маршруты без строительства новых сетей.

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