В ЦПКиО завершается подготовка к фестивалю КВН

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Завершаются последние приготовления к масштабному фестивалю КВН, который состоится 7 августа в Зелёном театра Центрального парка культуры и отдыха города Рязани.

Первый музыкальный кубок губернатора Рязанской области по КВН станет одним из ключевых мероприятий Дня города. Уже сейчас на площадке Зелёного театра устанавливают мощнейшую музыкальную и видеоаппаратуру.

Кстати, перед Зеленым театром будет размещена фотозона, где каждый сможет почувствовать себя известным КВНщиком. Ждём ваших фото с хештегом #КВНРязаньАвгуст.