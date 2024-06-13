В аварии на проезде Яблочкова пострадали три человека

Поздним вечером в среду, 12 июня, в Рязани на проезде Яблочкова столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

ДТП произошло около 23:40 возле дома №4а. Сообщается, что в результате аварии пострадали три человека: двое мужчин 1995 и 1988 годов рождения и женщина 1990 года рождения.

С сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами всех троих доставили в БСМП. Кроме травм головы, 29-летний мужчина сломал бедра, кости таза и получил травматический шок. 36-летний пострадавший сломал стопу.