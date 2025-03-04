Успеют все! «Зелёный сад» продлил конкурс, где главный приз — iPhone

По просьбам рязанцев сроки проведения конкурса рисунков «Квартира мечты моей мамы» продлены до 31 марта. Принять участие в нём могут дети от 4 до 14 лет.

Победителей определят в трёх возрастных категориях, они получат электронные книги с жидкими чернилами. Также среди всех участников будет разыгран розовый iPhone! Имена счастливых обладателей призов будут названы 2 апреля на сайте и в соцсетях «Зелёного сада».

Бонус для каждого ребёнка, отправившего рисунок, — сертификат на бесплатное занятие в детской академии развития интеллекта BOOM KIDS (ул. Кальная, д. 18 корпус 3)!

Всё об участии по ссылке: https://www.green-garden.ru/news/akcii/zelyenyy-sad-obyavlyaet-konkurs-risunkov-glavnyy-priz-iphone-publikuem-polozhenie/.

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Подробности об организаторе акции, порядке её проведения, определении победителей и получении призов на сайте: https://www.green-garden.ru/.