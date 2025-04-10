Уролог Егоров: В группе риска мужчины старше 40 лет, у них происходит серьёзная гормональная перестройка

Врачи отмечают, что за последние годы мужчины стали более осознанно относиться к своему здоровью, и посещают врачей не только в моменты, когда столкнулись с пугающими симптомами, но и для профилактики заболеваний. Рязанский уролог Алексей Егоров ответил на вопросы, как часто мужчинам следует обращаться к урологу, какие опасные заболевания можно предотвратить, если вовремя проходить обследования.

— Как часто мужчинам нужно обращаться к урологу?

— Хорошая новость для тех, кто не любит ходить по врачам: если нет никаких жалоб, то до 40 лет мужчина может не обращаться к урологу. Однако после 40 лет желательно у этого специалиста появляться хотя бы раз в год. Дело в том, что у мужчин с возрастом происходят серьезные гормональные изменения, может увеличиваться размер предстательной железы, (гиперплазии предстательной железы, ее еще называют аденомой простаты). Опасность заболевания в том, что гиперплазия из доброкачественной может перейти в злокачественную форму. Для того, чтобы распознать онкологию на ранней стадии, необходимо проводить исследование предстательной железы ежегодно. Оно заключается в УЗИ мочевыделительной и половой систем с определением объёма остаточной мочи, а также в проведение онкоскрининга (анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Это позволяет определить, нет ли у человека предрасположенности к злокачественным изменениям. Если ПСА повышен, то проводится более детальное обследование: делается МРТ малого таза с возможным проведением биопсии предстательной железы.

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— Какие заболевания сегодня встречаются у мужчин чаще всего?

— Если мы говорим о мужчинах до 40 лет, то причиной обращения может стать мочекаменная болезнь, инфекции, передающиеся половым путем, проблемы с эрекцией. С возрастом мужчины чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с мочеиспусканием, например, частыми позывами, в том числе ночными.

В целом, заболевания можно разделить на воспалительные и невоспалительные. Воспалительные заболевания — это воспаления почек, мочевого пузыря (да, у мужчин оно тоже бывает!), предстательной железы, яичка, крайней плоти, головки полового члена. Симптомы пропустить невозможно: это проблемы с мочеиспусканием, изменение цвета мочи, боль внизу живота, в паху, а также зуд, жжение, покраснение в области половых органов, выделения из полового члена, дискомфорт во время полового акта, проблемы с эрекцией, неспособность к зачатию, снижение либидо. Как только мужчина столкнулся с чем-то из вышеперечисленного, визит к врачу откладывать не нужно.

Невоспалительные заболевания возникают вследствие раннее перенесенного заболевания или травмы. К таким болезням относится, например, водянка яичка. Опять же, чем раньше поставить диагноз, тем лучше болезнь будет поддаваться лечению, и мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.

— Что может спровоцировать все эти заболевания?

— Как уже говорили ранее, в группе риска мужчины старше 40 лет, так как у них происходит серьезная гормональная перестройка. Конечно, образ жизни имеет большое значение: курение, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание пагубно влияют на мочеполовую и мочевыделительную системы. Также прием некоторых сильнодействующих препаратов может вызвать, например, токсическое поражение почек, снижение эректильной функции. Опасны и переохлаждения для всей мочеполовой системы мужчин, особенно тем, кто уже однажды столкнулся с тем или иным заболеванием.

Еще хочу обратить внимание на такую актуальную проблему. Сейчас модно заниматься спортом, что, безусловно, очень радует. Однако нередко мужчины подключают так называемое спортивное питание для достижения определенных показателей. Но оно не всегда бывает полезно для мочеполовой системы. К такому питанию нужно относится очень избирательно.

Также отмечу, что необходимо оберегать органы промежности от различных травм ну и, конечно, вовремя лечить инфекционные заболевания.

— Давайте затронем такую тему, как проблемы с зачатием. Зачастую, если у пары не получается зачать ребенка, то в первую очередь женщина начинает посещать самых разных врачей, сдает анализы, проходит лечение. А нужно ли какие-либо действия предпринимать мужчине?

— Да, безусловно. Если в течение года у пары не происходит запланированное зачатие, то это повод обоим партнерам обратиться к специалистам. Мужчинам нужно обязательно сделать анализ спермограммы. К сожалению, на практике бывали случаи, когда внешне, вроде бы, абсолютно здоровый мужчина, а смотрим его спермограмму, а там, мягко говоря, не все хорошо. Также мужчина сдает анализы на инфекции, передающиеся половым путем, которые также могут препятствовать зачатию.

— В интервью вы не раз упоминали инфекции, передающиеся половым путем. Скажите, как распознать их и как уберечь себя?

— Эти инфекции я бы разделил на видимые и невидимые. Здесь все просто: если у человека есть симптомы, например, зуд, выделения из уретры, покраснения в зоне паха — это видимые инфекции. Тут сразу нужно обращаться в больницу, чтобы не запускать заболевание. А есть инфекции, которые вообще не проявляют себя долгое время, у человека нет никаких жалоб, а при обследовании врачи находят их. Такое встречается, к сожалению, очень часто. В этом и коварство заболеваний, передающихся половым путем: у многих из них инкубационный период длится неделями, а то и месяцами. Если мужчина «согрешил», и он понимает, что может столкнуться с чем-то подобным, еще долгое время болезнь никак проявлять себя не будет, и анализы не сразу покажут, что произошло заражение. И долго время человек будет жить с мыслью, что у него может быть что-то не так со здоровьем. А это серьезный стресс! Поэтому относитесь внимательно к выбору половых партнеров и будьте разборчивы в своих связях.

Хочу отметить очень позитивную тенденцию. Сейчас молодое поколение стало более осознанно и внимательно относиться к своему здоровью. Нередко в своей практике встречаю пары, которые приходят к специалистам и сдают все необходимые анализы прежде, чем вступать в интимные отношения. Считаю, это показатель уважения к своему партнеру и рад, что таких пар становится больше.