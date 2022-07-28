Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула с третьего этажа

Полиция установила обстоятельства падения собаки на женщину из окна дома в Кинешме, криминальной подоплеки у инцидента нет — животное прыгнуло в окно третьего этажа само, сообщило УМВД по Ивановской области.

Как ранее информировала полиция, 25 июля в Кинешме из окна пятиэтажки упала собака на стоявших рядом с домом людей — у женщины, по предварительной информации, вывих плеча, ее 14-летний сын, испугавшись, пошатнулся и задел лбом стену, получив ссадины. Собаку сотрудник полиции отвез в ветеринарный пункт, где животному диагностировали ушиб брюшной полости. Сообщалось, что жизни пса ничего не угрожает, он остался в ветлечебнице на передержку. Полиция организовала проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего, хозяина собаки и причастных к инциденту лиц.

«В Кинешме участковые уполномоченные полиции, опросив жильцов дома, выяснили, что выпала собака из окна квартиры третьего этажа. Криминальной подоплёки у истории этой нет», — говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что собаку хозяйка квартиры «приглядела накануне происшествия… на улице». Она пожалела голоного и грязного пса, привела его домой, чтобы отмыть и накормить.