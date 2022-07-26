Женщина получила травмы при падении на неё собаки из окна многоэтажки

В Ивановской области 42-летняя местная жительница получила травмы при падении на неё собаки из окна верхнего этажа 5-этажного жилого дома. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился на улице Островского города Кинешма. Женщина находилась рядом с домом вместе с 14-летним сыном. В это время из окна квартиры одного из верхних этажей на неё упала собака, весом 10 килограммов.

— Прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия полицию и скорую медицинскую помощь. Медики предварительно диагностировали у женщины вывих плеча, — говорится в сообщении.

Сын пострадавшей испугался, начал терять сознание и ударился лбом о стену. У подростка ссадины.

Пса сотрудники полиции отвёз в ветеринарную клинику. Собака получила ушиб брюшной полости, жизни животного ничего не угрожает, оно осталось в ветлечебнице на передержке.

Сотрудники полиции проводят проверку, ищут хозяина собаки, лиц, причастных к инциденту.