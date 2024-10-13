Одной из ключевых причин выпадения волос является неправильное питание. Врач-косметолог и трихолог Анна Потапенко рассказала aif.ru, что состояние волос напрямую связано с дефицитом витаминов и микроэлементов, который может возникать не только из-за несбалансированного рациона, но и вследствие стрессов или болезней, включая инфекции.

Вместо того чтобы полагаться на народные средства вроде лука или перца, трихолог советует обратиться к специалисту при усиленном выпадении волос. Но изменить своё питание — это то, что можно сделать самостоятельно, чтобы улучшить состояние волос.

Для поддержания здоровья волос Анна Потапенко рекомендует включить в рацион продукты, богатые витаминами группы B, витамином E, биотином, железом и незаменимыми жирными кислотами. Среди них:

Мясные продукты (печень, почки, мясо)

Молочные (твердые сыры, творог, кисломолочные продукты)

Цельнозерновой и ржаной хлеб

Яйца (желтки)

Бобовые, грибы

Крупы (гречка, кукуруза, овсянка)

Овощи (зеленые и ярко окрашенные)

Фрукты (яблоки, манго, киви)

Орехи, семена, зародыши пшеницы

Растительные масла холодного отжима

Жирная и полужирная рыба (лосось, макрель, сельдь, тунец, сардины), морепродукты.

Такой рацион помогает восполнить необходимые организму вещества.