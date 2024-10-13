Воскресенье, 13 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Трихолог рассказала, как питаться при выпадении волос

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от prostooleh на Freepik

Одной из ключевых причин выпадения волос является неправильное питание. Врач-косметолог и трихолог Анна Потапенко рассказала aif.ru, что состояние волос напрямую связано с дефицитом витаминов и микроэлементов, который может возникать не только из-за несбалансированного рациона, но и вследствие стрессов или болезней, включая инфекции.

Вместо того чтобы полагаться на народные средства вроде лука или перца, трихолог советует обратиться к специалисту при усиленном выпадении волос. Но изменить своё питание — это то, что можно сделать самостоятельно, чтобы улучшить состояние волос.

Для поддержания здоровья волос Анна Потапенко рекомендует включить в рацион продукты, богатые витаминами группы B, витамином E, биотином, железом и незаменимыми жирными кислотами. Среди них:

  • Мясные продукты (печень, почки, мясо)
  • Молочные (твердые сыры, творог, кисломолочные продукты)
  • Цельнозерновой и ржаной хлеб
  • Яйца (желтки)
  • Бобовые, грибы
  • Крупы (гречка, кукуруза, овсянка)
  • Овощи (зеленые и ярко окрашенные)
  • Фрукты (яблоки, манго, киви)
  • Орехи, семена, зародыши пшеницы
  • Растительные масла холодного отжима
  • Жирная и полужирная рыба (лосось, макрель, сельдь, тунец, сардины), морепродукты.

Такой рацион помогает восполнить необходимые организму вещества.

Новости рубрики
Новости мира

Убийство Зеленского допустил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

По мнению эксперта, Зеленского устранят из-за провалов на фронте.
Новости мира

Армия России начала новую фазу освобождения Курской области

Контрнаступление началось с неожиданного для ВСУ рассекающего удара 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Новости мира

Ветерана СВО до смерти забили в Симферополе неизвестные

Источник в правоохранительных органах заявил, что возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Новости мира

Жильцы девятиэтажки в Липецке оказались заперты в своем подъезде

В Липецке жильцы третьего подъезда дома №27 по улице Стаханова оказались заперты и смогли...