Лето — время клубники. Но не для всех. Людям, страдающим аллергией на пыльцу берёзы, стоит с осторожностью относиться не только к этой ягоде, но и к некоторым фруктам. Об этом NEWS.ru рассказала врач общей практики Елена Павлова.
По словам специалиста, у части пациентов с поллинозом может возникать перекрёстная аллергия. Это реакция на продукты, в которых содержатся белки, похожие на те, что есть в пыльце берёзы. Организм «путает» раздражитель и реагирует точно так же, как на пыльцу.
Список продуктов, вызывающих перекрёстную реакцию: клубника, яблоки, груши, персики, абрикосы, вишня, сливы, киви, авокадо.
«Белки у этих фруктов и ягод схожи с белком пыльцы берёзы. Поэтому у чувствительных людей может возникнуть реакция — как будто начался сезон цветения», — объясняет Павлова.
Сила симптомов зависит от чувствительности организма. У кого-то реакция ограничится лёгким насморком, а у других может потребоваться срочная медицинская помощь.
Полностью отказываться от сезонных продуктов не всегда нужно — всё зависит от степени тяжести аллергии.
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