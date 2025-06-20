Лето — время клубники. Но не для всех. Людям, страдающим аллергией на пыльцу берёзы, стоит с осторожностью относиться не только к этой ягоде, но и к некоторым фруктам. Об этом NEWS.ru рассказала врач общей практики Елена Павлова.

По словам специалиста, у части пациентов с поллинозом может возникать перекрёстная аллергия. Это реакция на продукты, в которых содержатся белки, похожие на те, что есть в пыльце берёзы. Организм «путает» раздражитель и реагирует точно так же, как на пыльцу.

Список продуктов, вызывающих перекрёстную реакцию: клубника, яблоки, груши, персики, абрикосы, вишня, сливы, киви, авокадо.

«Белки у этих фруктов и ягод схожи с белком пыльцы берёзы. Поэтому у чувствительных людей может возникнуть реакция — как будто начался сезон цветения», — объясняет Павлова.

Сила симптомов зависит от чувствительности организма. У кого-то реакция ограничится лёгким насморком, а у других может потребоваться срочная медицинская помощь.

Полностью отказываться от сезонных продуктов не всегда нужно — всё зависит от степени тяжести аллергии.

— Насколько сильной будет реакция, зависит от того, насколько сильная реакция на пыльцу березы. В этом случае, конечно, нужно либо вообще исключить клубнику из рациона, либо готовиться к ее приему заранее, используя антигистаминные препараты, чтобы не случилось тяжелой реакции, — рассказала Павлова.