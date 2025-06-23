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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Общество

Магнитные бури ожидаются в последние числа июня: как снизить их влияние

Анастасия Мериакри

Июнь 2025 года выдался непростым для метеочувствительных людей. Лето началось с геомагнитного шторма и активного солнечного фона. Магнитные бури ожидаются и в последние дни июня. Как защитить себя и свое здоровье от магнитных бурь, рассказали в URA.RU.

Как снизить влияние магнитных бурь

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, важно следить за режимом сна. Полноценный отдых играет важную роль: необходимо ложиться спать вовремя и избегать перегрузки мозга. Перед сном не рекомендуют читать новости и пользоваться гаджетами. Соблюдение этих правил поможет организму лучше адаптироваться к изменениям в магнитном поле и уменьшит негативные последствия от него.

Также важно не перегружать организм физически и эмоционально. В дни магнитных бурь нужно отказаться от тяжелых тренировок и не переедать. Даже простая прогулка на свежем воздухе принесёт пользу. Необходимо пить достаточное количество воды, поскольку тело теряет влагу, а недостаток жидкости может усилить головную боль и чувство вялости.

Рекомендовано ограничить потребление кофе, алкоголя, не курить, так как это повышает давление и создают дополнительную нагрузку на сосуды. Проводите меньше времени в соцсетях и других новостных источниках, поскольку психика во время магнитных бурь реагирует острее.

Прогноз магнитных бурь на конец июня

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН публикует прогноз магнитной обстановки до конца июня:

  • 23–25 июня — обстановка будет относительно спокойной. Вероятность геомагнитных бурь 17% — это низкий риск.
  • 26–28 июня — ожидается рост геомагнитной активности. Показатель поднимется до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню. Это может проявляться в виде усталости, скачков давления и бессонницы.
  • 29–30 июня — бури пойдут на спад, показатели вернутся к зеленому уровню.

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