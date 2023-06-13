Трагически погибла рязанская певица Евгения Кузнецова

Певица Евгения Кузнецова, руководитель ансамбля «Вера» погибла, возвращаясь домой со службы 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Телеграм-канал рязанской «Новой газеты» сегодня написал, что Кузнецова погибла, попав впод поезд.

Кузнецова — уроженка города Ряжска Рязанской области. 20 июня ей могло бы исполнится 32 года. Евгения с детства пела в церковных хорах, окончила с отличием среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных в Москве. Получила красный диплом Академического музыкального колледжа при Московской консерватории (класс Елены Околышевой), обучалась на вокальном факультете консерватории.

Творческие успехи молодой певицы были отмечены наградами различных конкурсов: I премией Московского конкурса «Посвящается Шаляпину» (2006), I премией Всероссийского конкурса имени А. Пирогова (2007), дипломом Международного конкурса Елены Образцовой в Санкт-Петербурге (2007), III премией Международного конкурса «Современное искусство и образование» в Москве (2008), II премией Международного конкурса вокалистов «Vissi D’Arte» в Праге (2016), III премией Международного конкурса «New opera world» в Москве (2016). II премией Международного конкурса Дворжака в Карловых Варах (2017). Евгения была удостоена стипендий Международных благотворительных фондов: в 2006 году — фонда Владимира Спивакова, в 2008 году — фонда Юрия Розума.