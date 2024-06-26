Среда, 26 июня, 2024

Тимофей Зайцев, сыгравший роль Беркута в «Полупановых»: Мы все настолько разные, что неизбежно становимся друг для друга «странными соседями»

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото пресс-службы ТНТ

На ТНТ стартовал показ комедии «Полупановы» (16+) о необычной семейке, которая живёт по своим законам и правилам. Образ жизни, традиции и бытовой уклад Полупановых зачастую приводят в недоумение окружающих. А кому-то и вовсе приходится уживаться с Полупановами бок о бок, например, их соседу Беркуту. Зрителям предлагают понаблюдать за тем, как героям удаётся уживаться на одной территории и находит компромиссы с спорных ситуациях.

В интервью 7info исполнитель роли Беркута артист Тимофей Зайцев рассказал о том, как выстраивает отношения с соседями в реальной жизни и как сериал «Полупановы» несколько раз заставлял его влюбляться.

Тимофей, у вас солидное портфолио ролей в комедийных проектах, ваши герои запоминающиеся и яркие. А есть ли желание в ближайшее время попробовать себя в драматических амплуа?

— Конечно, хотя бы для того, чтобы мне перестали задавать этот вопрос. (Смеется). Мне нравится то, чем я занимаюсь, в этом плане я ненасытный абсолютно и открыт к любым предложениям.

⁠- В новом сериале «Полупановы» вы играете Беркута, соседа очень необычной семейки. Расскажите, а в жизни приходилось соседствовать со странными людьми? Как налаживали добрососедские отношения?

— Мы все (люди), настолько разные, что неизбежно становимся друг для друга «странными соседями». А чем необычнее сосед, тем интереснее найти к нему особый подход. Для меня это скорее вызов, нежели проблема.

«Полупановы» – это сериал-эксперимент, очень необычный для ТВ проект. Когда знакомились со сценарием, какие чувства испытывали от того, что придётся погрузиться в очень необычную атмосферу?

— Мне было интересно с ребятами от первой до последней минуты. Я несколько раз влюблялся в проект. Первый, когда получил сценарий, второй, когда снимали пилот. Потом через год, когда мы приступили к съемкам сезона. И, наконец, четвертый раз на премьере, потому что результат превзошел все мои ожидания.

Почему, на ваш взгляд, «Полупановых» обязательно стоит посмотреть?

⁠- Всем нам не мешает в позитивном ключе иногда выходить за рамки. Этот сериал абсолютно точно может в этом помочь.

Тимофей Зайцев, сыгравший роль Беркута в «Полупановых»: Мы все настолько разные, что неизбежно становимся друг для друга «странными соседями»
Фото пресс-службы ТНТ

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