Понедельник, 9 января, 2023
Татьяна Проводина

Тепло вернулось во все детские сады и школы Рязани, попавшие под аварийное отключение

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Фото из Телеграм канала Елены Сорокиной

Во все школах и детских садах Рязани, оставшихся без горячей воды и отопления из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ, вернулось тепло.

Как сообщила в Telegram канале мэр Елена Сорокина, родители детей проинформированы, в садах сформированы дежурные группы. Дежурные педагоги в школах приняли учеников, которые не могут остаться дома.

В ДЮЦ «Надежда» предупредили, что 9 января занятия отменены. В центре «Приокский» занятий не будет в первой половине дня, во второй половине центр готовится принять воспитанников.

Тепло вернулось во все детские сады и школы Рязани, попавшие под аварийное отключение

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