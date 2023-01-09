Тепло вернулось во все детские сады и школы Рязани, попавшие под аварийное отключение

Во все школах и детских садах Рязани, оставшихся без горячей воды и отопления из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ, вернулось тепло.

Как сообщила в Telegram канале мэр Елена Сорокина, родители детей проинформированы, в садах сформированы дежурные группы. Дежурные педагоги в школах приняли учеников, которые не могут остаться дома.

В ДЮЦ «Надежда» предупредили, что 9 января занятия отменены. В центре «Приокский» занятий не будет в первой половине дня, во второй половине центр готовится принять воспитанников.