Суд поместил под домашний арест депутата Рязанской гордумы Александра Бурцева

27 января Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста депутату Городской думы Александру Бурцеву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением суда мера пресечения в отношении Бурцева в виде залога изменена на домашний арест», — заявили в суде.

Срок домашнего ареста составил 1 месяц и двое суток — до 1 марта 2022 года.

Уточняется, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело о хищении путём обмана из бюджета города денежных средств с использованием своего служебного положения (ч. 3. ст. 159 УК РФ). Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом.

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Ранее сообщалось, что Бурцева задержали во время заседания в Гордуме. Однако эта информация не подтвердилась, пишет МедиаРязань.