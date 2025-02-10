Студенты и школьники высказали свои идеи по благоустройству парка ЦПКиО «Рюмина Роща»

Проектное бюро «М4» при участии администрации города Рязани и компании «Технониколь» провели 5 февраля ряд мероприятий со школьниками и студентами областного центра в рамках проекта благоустройства парка ЦПКиО «Рюмина Роща».

В непосредственной близости от парка находятся несколько учебных учреждений: Радиотехнический университет, Медицинский колледж, Строительный колледж, а также школы №3, №16, №19 и другие. Поэтому учащихся можно смело назвать одними из основных пользователей парка ЦПКиО.

В школе №16 собрали более 40 учащихся из разных общеобразовательных учреждений города. Школьники вместе с архитекторами «М4» создавали проекты идеальной детской зоны, а также ментальные карты своего обычного маршрута в парке. По итогам каждая команда активно презентовала свой проект идеальной детской зоны.

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Фото: администрация Рязани Фото: администрация Рязани Фото: администрация Рязани

В то же время в пространстве «Точка кипения» проходила сессия со студентами нескольких ВУЗов Рязани. Ребята создавали уникальные молодежные и спортивные зоны, которые так необходимы парку.

В ходе сессии выявились участки территории парка, которые не посещаются детьми и студентами, а также обладают недостатками. Архитекторы «М4» с особым вниманием выслушали запросы и идеи учащихся, забрали созданные ребятами коллажи и анкеты в работу.

Напомним, что Благотворительный фонд Колесникова инвестирует 1 миллиард рублей на благоустройство парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Специалисты Проектного бюро «М4» уже приступили к выполнению проектных работ, выполнили комплекс инженерно-геодезических изысканий.

Фото: администрация Рязани Фото: администрация Рязани Фото: администрация Рязани

Ранее проектное бюро «М4» проводило общественные слушания по благоустройству парка «Рюмина Роща» среди активистов города. Участники обсудили проблемы и перспективы парка, вы можете ознакомиться с предложениями общественников здесь.