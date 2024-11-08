Студент и школьница познакомились во время практики и создали многодетную семью

В Рязани многодетная пара преподавателей отпраздновала 25 лет совместной жизни. Удивительную историю знакомства супругов рассказала руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Студент РГУ Вадим пришёл на практику в школу, где училась одиннадцатиклассница Анна. Молодые люди познакомились и через три года поженились.

Вадим Валерьевич стал доцентом, кандидатом исторических наук, преподаёт в Академии ФСИН. Анна Алексеевна — руководитель проектов в Движении Первых, преподаватель РГУ.

У супругов четверо детей. Старшие живут отдельно, но по выходным и праздникам семья собирается вместе.

— Дом там, где семья, — считают супруги Бурукины.

Вместе многодетная семья уже 25 лет.