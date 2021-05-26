Стрельба с участием депутата произошла под Рязанью

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Стрельба с участием депутата областной Думы произошла под Рязанью. Никакого криминала: это был ответ на принятый вызов от директора «7 новостей».

Напомним, неделю назад Алексей Жеглов провел целый день в обществе Натальи Рубиной, депутата седьмого созыва Рязанской областной Думы. В ходе этой длительной встречи ему удалось выяснить некоторые подробности жизни законотворца.

Когда зашёл милый разговор о цветочках, которые Рубина выращивает под окнами своего дома, Жеглов спровоцировал женщину-политика. Наталья Владимировна призналась, что владеет навыками стрельбы из разного рода оружия. После чего ей был сделан вызов.

Участники той встречи увиделись ещё раз. На стрелково-охотничьем стенде недалеко от посёлка Варские. Гостей лично встретил и проинструктировал заведующий стрелковым стендом, почётный член Рязанского областного общества охотников и рыболовов, полковник ВДВ Виктор Иванович Миронов.