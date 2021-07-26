Стоматолог рассказал о причинах зубной боли и способах борьбы с ней

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Зубная боль — повод обратиться к врачу. Об этом в интервью радио Sputnik заявил доктор медицинских наук, врач-стоматолог Андрей Орлов.

По словам Орлова, есть разные виды болевых атак. Умеренная боль появляется, когда воспалительный процесс только начинается. Например, есть киста, пациент простыл, зуб начинает ныть. Такую боль можно терпеть. Но бывают случаи, когда боль непереносима. Человек не может находиться на месте, он постоянно в движении, чтобы отвлечься. Такие боли возникают при развитии пульпита – воспаления сосудисто-нервного пучка.

Терпеть зубную боль врач не советует. Необходимо принимать лекарства. Некоторые препараты человек может пить сам, некоторые только по назначению специалиста. В первом случае речь идёт о нестероидных противовоспалительных препаратах, во втором — о гормональных, которые снимают воспаление.

Напомним, самое безопасное обезболивающее назвал доктор Мясников.

Снять боль можно попытаться и без лекарств.

— Существуют точки Хэ-гу на кистях рук – между указательными и большими пальцами, — рассказал Орлов. Нажатие на них с двух сторон может убрать боль. При этом используется противоположная рука. Если зуб слева, нажимайте на правую ладонь и наоборот.