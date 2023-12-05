Стало известно, жизнь какого знака зодиака в 2024 году может омрачить болезнь

Високосный 2024 год готовит нам радости и горести. Такие выводы уверенно можно сделать из прогноза эзотерика Матвея Белозёрова для издания Мир 24. По его словам, жизнь одного знака зодиака в наступающем году может омрачить болезнь.
В целом для Рыб начало года станет прекрасным временем. Середина года поможет найти новые качества в себе, в работе и в хобби.
Ранее целительница Бэла Уайт назвала мощные дни декабря, когда нужно загадывать желания. По словам провидицы, отличным днём для прошения лучшей участи для себя и близких считается 10 декабря. В эту дату православные встречают торжество в честь иконы «Знамение Божьей матери». Верующие просят Богородицу за себя и своих близких, ждут чудес:
В пример Бэла приводит ещё одну православную дату — День святого Николая Чудотворца. «Никола зимний» приходится на 19 декабря, этот день настолько сильный, что все ритуалы на прибыль, удачу, успех и богатство исполняются со стопроцентной гарантией.
Сразу несколько дат декабря связаны с Солнцем. Особый день — 21 декабря, День Зимнего солнцестояния. По словам Бэлы Уайт, он пропитан магией.
Ещё одна идеальная для загадывания желаний дата — 25 декабря. Католики в этот день празднуют Рождество Христово, а в языческой традиции дата связана с праздником Солнцеворота:
И главная магическая дата декабря — конечно же, 31 число, последний день старого года.