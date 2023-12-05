Стало известно, жизнь какого знака зодиака в 2024 году может омрачить болезнь

Високосный 2024 год готовит нам радости и горести. Такие выводы уверенно можно сделать из прогноза эзотерика Матвея Белозёрова для издания Мир 24. По его словам, жизнь одного знака зодиака в наступающем году может омрачить болезнь.

В целом для Рыб начало года станет прекрасным временем. Середина года поможет найти новые качества в себе, в работе и в хобби.

— Но будьте осторожны, вас может настигнуть болезнь. Конец года заставит вас открыть новые горизонты и двигаться дальше. Будьте внимательны, на пути вас могут ожидать обвалы, — предупреждает Белозёров.

Ранее целительница Бэла Уайт назвала мощные дни декабря, когда нужно загадывать желания. По словам провидицы, отличным днём для прошения лучшей участи для себя и близких считается 10 декабря. В эту дату православные встречают торжество в честь иконы «Знамение Божьей матери». Верующие просят Богородицу за себя и своих близких, ждут чудес:

— И они действительно происходят! Этот же день считается праздником у ведьм и колдунов, а также датой, когда гадают именно мужчины, — говорит Уайт.

В пример Бэла приводит ещё одну православную дату — День святого Николая Чудотворца. «Никола зимний» приходится на 19 декабря, этот день настолько сильный, что все ритуалы на прибыль, удачу, успех и богатство исполняются со стопроцентной гарантией.

Сразу несколько дат декабря связаны с Солнцем. Особый день — 21 декабря, День Зимнего солнцестояния. По словам Бэлы Уайт, он пропитан магией.

— Подходит для принятия решений, меняющих жизнь, для кардинальной смены судьбы. Рождество Солнца — поворот к свету, победа света над тьмой. День Зимнего солнцестояния наполнен особой магией, использовать которую нужно в благих целях, — говорит целительница.

Ещё одна идеальная для загадывания желаний дата — 25 декабря. Католики в этот день празднуют Рождество Христово, а в языческой традиции дата связана с праздником Солнцеворота:

— Солнце поворачивается к свету, дни начинают прибывать. У католиков с этого дня начинаются святки. Это время подходит для гаданий, предсказаний, ритуалов, особенно на открытие дорог и заговоров на счастье, — напоминает Бэла Уайт.

И главная магическая дата декабря — конечно же, 31 число, последний день старого года.

— Во время массового загадывания желаний происходит мощный выброс энергии, образуется сильнейший энергетический поток! Это мощнейший день силы, в который можно читать заговоры и проводить гадания на будущий год. С помощью особенных обрядов и ритуалов можно получить энергию на новое начинание, — говорит провидица.