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Стало известно о состоянии женщин, которые заболели ботулизмом из-за рыбных консервов в Екатеринбурге

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Две жительницы Екатеринбурга, которые отравились шпротами, столкнулись с такими симптомами, как двоение в глазах и паралич, пишет E1.RU со ссылкой на очевидца.

Пострадавшими оказались две родственницы Ольга и Елена, их госпитализировали в больницу №40.

«У Ольги легкие и желудок отказали, Елена пока в сознании. Им нужны лекарства и пеленки», — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, женщины съели шпроты в масле марки «За Родину» и подхватили ботулизм. Они купили консервы на рынке возле ДК ВОС у мужчины, который торговал продуктами из грузовой машины.

Ранее сообщалось, что ботулотоксин, по мнению экспертов, попал в организм пострадавших из консервов. Продавца опасной продукции ищут. Местный Роспотребнадзор просит покупателей сообщать о шпротах «За Родину» с датой изготовления 13.09.2024.

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