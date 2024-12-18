Стало известно о состоянии женщин, которые заболели ботулизмом из-за рыбных консервов в Екатеринбурге

Две жительницы Екатеринбурга, которые отравились шпротами, столкнулись с такими симптомами, как двоение в глазах и паралич, пишет E1.RU со ссылкой на очевидца.
Пострадавшими оказались две родственницы Ольга и Елена, их госпитализировали в больницу №40.
По предварительным данным, женщины съели шпроты в масле марки «За Родину» и подхватили ботулизм. Они купили консервы на рынке возле ДК ВОС у мужчины, который торговал продуктами из грузовой машины.
Ранее сообщалось, что ботулотоксин, по мнению экспертов, попал в организм пострадавших из консервов. Продавца опасной продукции ищут. Местный Роспотребнадзор просит покупателей сообщать о шпротах «За Родину» с датой изготовления 13.09.2024.