Стало известно, на каких рязанских улицах в следующем году построят линии освещения

Мэрия Рязани перечислила улицы, на которых в 2023 году построят линии освещения. Конкретных сроков пока нет.

В будущем году новые линии освещения появятся на улицах Военных Автомобилистов, Радиозаводской, Зафабричной, Южный Промузел и на проезде Яблочкова. Такой ответ дали в администрации Рязани на запрос «КП-Рязань».

Улицы, где в 2023 году заменят ещё около 4500 светильников, власти не назвали.

По действующему контракту, на 21 сентября заменено 5,1 тысяч светильников из 14,9 тысяч.

Ранее жители Рязани пожаловались на бардак с освещением на городских улицах.