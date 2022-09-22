Рязанцы жалуются на уличное освещение в разных районах города

Жители Рязани жалуются на бардак с уличным освещением в городе.

21 сентября на окружной дороге засняли горящие фонари в светлое время суток – в 10:30. Публикация появилась в группе ПУВР ВКонтакте.

В комментариях люди пишут, что на других улицах, наоборот, по вечерам нет освещения. В частности, речь идёт об Канищево, остановки Школа – 3 квартал.

В Приокском на улице Пирогова несколько дней назад поменяли светильники, теперь темно: новые фонари не горят.

Такая же картина на улице Магистральной: неделю назад заменили светильники, после чего во дворах воцарилась темень.