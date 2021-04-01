Стали известны результаты медосвидетельствования Эдварда Билла после жесткой аварии

После жесткой аварии, участником которой стал известный блогер и пранкер Эдвард Билл, мужчина прошел медосвидетельствование. О его результатах рассказал Mash.

По данным издания, блогер в момент столкновения был трезв. Анализ на наркотики в настоящий момент не готов. О нем будет известно позже.

Известно, что в жесткой аварии, виновником которой может быть и сам Эдвард Билл, сильно пострадала ведущий специалист комитета Госдумы по обороне. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом тазовых и обеих бедренных костей, внутреннее кровотечение, пневмоторакс и тупые травмы живота и груди. За ее жизнь борются врачи.

Эдварда Билла доставляли в следственный отдел УВД. Виновника аварии предстоит отыскать правоохранителям.

Позже появилась запись с видеорегистратора, установленного на автомобиле, который буквально за секунду разминулся с «Ауди» блогера.

Ранее сообщалось, что в аварии может быть виновен другой автомобиль, который скрылся с места аварии.