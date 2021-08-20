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Пятница, 20 августа, 2021
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Стали известны подробности жертвоприношения подмосковными сатанистами

Елена Лобанова
Стали известны подробности жертвоприношения подмосковными сатанистами

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Следователи раскрыли подробности человеческих жертвоприношений, которые совершала пара сатанистов из Подмосковья. В настоящее время известно о двух убийствах в Карелии и Ленинградской области.

Подозреваемые Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозному движению, поклонявшемуся сатане. Свои преступления пара совершила в 2016 году.

Первой их жертвой стала общая знакомая. Следователи считают, что Трегубенко несколько раз ударил ножом женщину, отчего та скончалась. Все происходило в лесу в Республике Карелия.

Во время расследования этого дела всплыл похожий эпизод, произошедший в Ленинградской области. По данным следователей, в 2016 году Трегубенко и Большакова познакомились с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой-Хмурой. Новые знакомые вступили в сговор и решили принести в жертву мужчину. В лесу, возле станции Приозерск, подозреваемые избили его, а после зарезали.

Большакову и Трегубенко также подозревают в употреблении и распространении наркотиков. Во время обыска в их квартире нашли крупную партию запрещённых веществ. Пара расфасовала из по пакетам и сверткам и хранила для дальнейшего распространения.

Против Большаковой и Трегубенко возбудили уголовные дела за убийство, убийство группой лиц по предварительному сговору, покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

Пару задержали. Под следствие попали и Перевозчиковы-Хмуровы.

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