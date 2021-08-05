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Четверг, 5 августа, 2021
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Стали известны подробности убийства пятерых членов семьи в Хакасии

Елена Лобанова
Стали известны подробности убийства пятерых членов семьи в Хакасии
Фото Life
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В ночь с 4 на 5 августа в хакасском селе мужчина убил семью из пяти человек. Преступление рецидивист совершил из ревности. Об этом сообщает Life

Известно, что 36-летний Федор Панов ранее уже был судим за двойное убийство. Если верить некоторым источникам, около 17 лет назад он убил женщину с дочерью. Одну из женщин он зарезал, а другую сжег в бане. Первое убийство он совершил в родном селе, куда после вернулся. 

Из колонии Панов вышел в феврале. До Джирима он решил добираться пешком. Оказалось, что его бабушка умерла, поэтому рецидивист стал жить в заброшенном доме. 

— Односельчанам он рассказывал, что спокойно может отрезать голову человека. Мужчина не стоял на учете после освобождения, а соседи его боялись, — говорится в сообщении. 

Через два месяца Панов познакомился с дочерью убитой. Марина и подозреваемый стали встречаться, распивать алкоголь. Летом девушка уехала работать официанткой. В тот роковой день возлюбленные созвонились и между ними произошла ссора. Марина заявила, что больше не хочет встречаться с мужчиной. Она также рассказала, что изменила возлюбленному. 

Панов всю ночь выпивал, а утром пришел в дом Марины и зарезал всю семью. Жертвами стали мать девушки, отец и его брат-близнец, 19-летний брат и 8-летняя племянница. 

Стали известны подробности убийства пятерых членов семьи в Хакасии

Когда рецидивист пришел домой, то попытался покончить с собой. Когда у него ничего не вышло, то он позвонил девушке и рассказал об убийстве. При этом Панов предупредил, что следующей будет сама Марина. 

В это время в деревне узнали о трагедии и вызвали полицию. Позже потерпевшая рассказала следователю, что никакой измены не было, она просто «ляпнула» это в разгар ссоры.

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