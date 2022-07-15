Сроки сдачи рязанского онкодиспансера могут быть сорваны

14 июля председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что обеспокоен вероятным срывом сроков введения в эксплуатацию нового здания онкологического диспансера в Рязани. Его слова передают «Рязанские ведомости».
Макаров напомнил, что на строительство и оснащение нового онкоцентра были выделены огромные средства из федерального бюджета.
Малков рассказал Макарову, что в медучреждение поставлено ещё не всё оборудование. Более того, не все контракты на его поставку заключены.
Андрей Макаров отметил, что заключённое недавно соглашение Рязанской области с Росфинмониторингом может стать хорошим подспорьем для решения проблем, в том числе связанных с возможным срывом сроков сдачи онкодиспансера.
Напомним, вместе с Малковым Макаров инспектировал работы по введению в эксплуатацию онкодиспансера в конце мая. Тогда он раскритиковал темп и ход действий министерства строительного комплекса в вопросам закупки и поставки оснащения для диспансера.
Напомним, новый онкодиспансер планировали открыть в сентябре 2022 года.