Среди пострадавших в ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью оказалась 8-месячная девочка

В среду, 24 ноября, около 19:40, на 57-ом километре дороги «Спас-Клепики-Рязань», по предварительным данным, 18-летняя девушка на «Ладе Калине» не справилась с рулевым управлением и столкнулась с автомобилем «Форд Фиеста» под управлением 34-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В результате аварии пять человек доставлялись в медицинское учреждение. Среди них обе водительницы, две пассажирки «Лады» в возрасте 19-и и 21-год и 8-месячная пассажирка автомобиля «Форд Фиеста».

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места ДТП с пятью пострадавшими под Рязанью.