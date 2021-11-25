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Четверг, 25 ноября, 2021
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Среди пострадавших в ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью оказалась 8-месячная девочка

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В среду, 24 ноября, около 19:40, на 57-ом километре дороги «Спас-Клепики-Рязань», по предварительным данным, 18-летняя девушка на «Ладе Калине» не справилась с рулевым управлением и столкнулась с автомобилем «Форд Фиеста» под управлением 34-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. 

В результате аварии пять человек доставлялись в медицинское учреждение. Среди них обе водительницы, две пассажирки «Лады» в возрасте 19-и и 21-год и 8-месячная пассажирка автомобиля «Форд Фиеста». 

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее сообщалось, что появилось видео с места ДТП с пятью пострадавшими под Рязанью.

  • Среди пострадавших в ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью оказалась 8-месячная девочка
  • Среди пострадавших в ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью оказалась 8-месячная девочка
  • Среди пострадавших в ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью оказалась 8-месячная девочка

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