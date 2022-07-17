«Служба безопасности» Сбербанка развела разработчицу Сбербанка на 900 тысяч рублей.

Мошенники позвонили Екатерине с просьбой перевести почти миллион рублей. Девушка так и сделала. Подробности раскрывает Telegram канал Baza.

«Коллеги из службы безопасности» заявили по телефону о странных переводах по её счёту с использованием паспортных данных.

Затем разработчицу Сбербанка переключили на «старшего финансового специалиста» Центробанка, который попросил ожидать звонка из ФСБ. «Капитан Самойлов» сообщил о выведении средств со счёта девушки.

Екатерину попросили обналичить деньги и перевести на определённый счёт, что она и сделала. По словам мошенников, на девушку пытались оформить кредит. Ей предложили оформить кредит на себя с переводом денег на указанный счёт.

Сбербанк заподозрил неладное и заблокировал операцию по обналичиванию кредита на 1,4 млн рублей. Настоящие сотрудники банка объяснили пострадавшей, что её пытались развести мошенники.

Ранее Управление МВД по Рязанской области напомнило жителям региона об активизации дистанционных мошенников.