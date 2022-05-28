Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения двух малышей в подмосковном детсаду

ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после избиения воспитательницей мальчика и девочки в детском саду города Одинцово, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следователей, в мае 2022 года двоим детям в возрасте 3 лет причинили телесные повреждения на территории дошкольного учреждения.
По данным СМИ, у девочки врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, различные ушибы и ссадины. Мальчик же получил от воспитательницы несколько пощёчин.