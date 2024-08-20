Вторник, 20 августа, 2024

Скопинский маньяк Виктор Мохов раскрыл, на какие деньги живёт после освобождения

Автор: 7info

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Виктор Мохов, скриншот видео

Виктор Мохов, известный как Скопинский маньяк, в интервью NEWS.ru рассказал, что сейчас живет на пенсию в размере 20 тысяч рублей в месяц.

Он отметил, что его пенсия могла быть меньше, если бы не хорошая зарплата, которую он получал на заводе до своего ареста.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек, 14 и 17 лет, и удерживал их в подвале на протяжении почти четырех лет, подвергая регулярным насилиям. За это преступление он провел 17 лет в колонии строгого режима.

«Двадцатку мне платят. Там зависит от того, какую зарплату ты получал — у меня нормальная была. Если бы минимальную получал, то была бы 12 тысяч. Как-то живу на пенсию», — сообщил Мохов корреспондентам.

Мохов также поделился, что из родственников у него осталась только сестра. Есть еще двое детей, которых родила одна из его пленниц, но они воспитываются в приемных семьях.

Ранее Мохов пожаловался, что получил мало денег за интервью от Ксении Собчак.

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