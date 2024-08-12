Понедельник, 12 августа, 2024

СК возбудил дело после ЧП с зацепером, которому оторвало ногу на Рязанском направлении МЖД

Автор: 7info7

Опубликовано

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Восточный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело после ЧП с зацепером, который пострадал на Рязанском направлении МЖД. В ведомстве сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошёл 11 августа на 107 км перегона станций Хорошово — Конев Бор. Несовершеннолетний травмировался во время следования поезда. С места ЧП его доставили в мудучреждение. Молодому человеку оказывают всю необходимую помощь.

— Следователем с участием следователя — криминалиста проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать опасности свою жизнь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зацепер потерял ногу и заработал черепно-мозговую травму.

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