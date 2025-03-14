Синоптик рассказал, сколько времени продлится девятибалльный шторм

На Москву надвигается девятибалльный шторм. По данным синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 14 марта с 14:00 начнется сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду. Температура начнет снижаться, на дорогах возможно образование гололедицы, сообщил он в беседе с «Вечерней Москвой».

— В этот период ветер достигнет 20–25 метров в секунду, что соответствует девяти баллам по шкале Бофорта. Такой ветер способен срывать черепицу с крыш, сгибать деревья и ломать крупные ветки. Всё, что плохо закреплено, может прийти в движение. Но уже после 19:00 ветер стихнет: его скорость снизится до 9–14 метров в секунду, а сильные порывы прекратятся, — пояснил метеоролог.

Днём воздух в Москве прогреется до 13–16 градусов, но к ночи температура упадет до нуля и ниже. В субботу, 15 марта, ожидается прохладная погода: температура не поднимется выше 1–6 градусов, возможны небольшие дожди и гололедица, что ухудшит ситуацию на дорогах.

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Рязанский метеоролог Роман Степанов пообещал жителям Рязани в эту пятницу настоящие «свистелки и перделки». По словам специалиста, сегодня ожидается превышение температурного рекорда для этого дня весны — воздух может прогреться до 17 градусов.