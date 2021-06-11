Школьный выпускной – рязаньстат и реальные цифры

- Advertisement -

Июнь – волнительное время для выпускников и родителей. Школьники сдают ЕГЭ, волнуются, переживают, но приятным бонусом в конце месяца служит «Выпускной бал».

Рязаньстат подсчитал минимальную стоимость школьного выпускного для жителей Рязани. В расчёты включили подарок классному руководителю, праздничный стол, а также стоимость костюма либо платья.

Из расчётов ведомства получается, что собрать юношу на бал оказалось дешевле, чем девушку, а средний чек в кафе статисты оценили в 1,600 рублей.

За комментариями мы обратились к родителям выпускников, которые прокомментировали данные статистики.

Самые большие вопросы возникли у родителей девочек, которые попросили статистов предоставить адреса парикмахерских салонов, в которых делают укладку за 500 рублей.

Согласно прейскурантам салонов красоты средний чек за причёску начинается от 1,500 тысяч рублей и выше.

Цена 400 рублей за маникюр, заявленная рязаньстатом, подразумевает, согласно прейскурантам, обработку ногтевой пластины, но не покрытие лаком, которое делает большинство выпускниц.

Также родители сообщили, что во всех ресторанах Рязани выросла сумма среднего чека, что, соответственно, повлияло на повышение цены банкетного меню, а также повысилась аренда залов. Поэтому многим не хватило денег, которые начали собирать ещё в 10 классе, до пандемии.

Итак, приводим «реальные» цифры, которые потратят в этом году рязанские выпускницы.

Платье – это, конечно, весьма индивидуальная история. Поэтому согласимся с рязаньстатом и «заложим» на него 4,5 тысячи рублей.

Туфли. Предположим, что вы стали счастливым обладателем «последней пары» в магазине и отхватили её за 4 тысячи рублей.

Укладка будет стоить не меньше 1,5 тысяч. Маникюр от 700 рублей и выше. Визаж от 1500 рублей. Но и, конечно, аксессуары, про которые рязаньстат вообще забыл упомянуть….. Так что девчонок, меньше чем за 15 тысяч, вряд ли удастся собрать.

Но, как известно, деньги в этом процессе не главное. Потому что, по словам родителей, замуж можно выйти 5 раз, а Выпускной бал раз в жизни.