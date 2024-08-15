Четверг, 15 августа, 2024

Семье рязанского героя СВО Алексея Кошелева вручили орден Мужества

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта администрации Рязани

В рамках торжественной встречи в администрации города Рязани представители общественных организаций, военного комиссариата и местной администрации выразили соболезнования и оказали поддержку семье погибшего рязанца Алексея Кошелева.

На встрече присутствовали мать и брат погибшего. Орден мужества (посмертно) вручали глава регионального отделения ветеранской организации «Защита-Р» Сергей Гришин, военный комиссар Рязанской области Олег Серкез и глава администрации Виталий Артемов.

Участники обсудили вопросы предоставления мер поддержки и социальной помощи семьям участников специальной военной операции. Особое внимание было уделено образовательным, медицинским и психологическим аспектам оказания поддержки.

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