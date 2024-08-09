Секс на первом свидании возможен по единственной причине, считает психолог

Психолог и сексолог Александра Миллер в разговоре с NEWS.ru заявила, что секс на первом свидании возможен только в том случае, если оба партнёра испытывают сильное желание. Однако эксперт советует не спешить с этим решением.

По словам Миллер, секс на первом свидании может произойти, если людей захлестнула страсть и они не могут сдержать свои чувства и эмоции. Это не зависит от возраста.

Психолог также подчеркнула, что мужчина должен искренне заинтересоваться девушкой, а не видеть в ней только возможность для одноразового секса.

Кроме того, она не рекомендует заниматься сексом до свадьбы, так как это может привести к проблемам в половой жизни в будущем.

Ранее эксперт по урологии доктор Рена Малик (Rena Malik) ответила на вопрос, как часто нужно заниматься сексом. По словам эксперта, большинство пар занимаются сексом в среднем один раз в неделю. Такая статистика получена по результатам исследований.