«С водой тяжело здесь»: как борются с огнём в рязанских лесах парашютисты-десантники

Инструктор десантно-пожарной команды Авиалесоохраны Дмитрий Левченко рассказал о специфике тушения пожаров в лесах Рязанской области.

Скриншот из видео в Телеграм канале Федеральной Авиалесоохраны

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны с огромным опытом тушения лесных пожаров в разных российских регионах вручную останавливают распространение огня. По словам инструктора, пожар в Рязанской области очень сложный: большой периметр, а также неблагоприятные погодные условия – жара и сильный ветер.

Дмитрий Левченко: «Бойцы работают, как полагается. Техника помогает – и воздушная, и наземная. С водой беда, с водой тяжело здесь. Засуха. Водоёмы некоторые просто осушили. Я работаю с 2012 года. Побывали в Забайкалье, Якутии, Красноярском крае, Тыве, Хакасии, Тюменской области. Добрался до Рязани в этом году. Здесь равнинная местность. Там больше водоёмов, больше речек, озёр больше. Здесь с этим проблематично»

30 августа врио рязанского губернатора Павел Малков заявил, что к следующему пожароопасному периоду в регионе наладят системную работу по обводнению торфяников, опашке населённых пунктов и созданию минерализованных полос.