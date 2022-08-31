«С водой тяжело здесь»: как борются с огнём в рязанских лесах парашютисты-десантники

Инструктор десантно-пожарной команды Авиалесоохраны Дмитрий Левченко рассказал о специфике тушения пожаров в лесах Рязанской области.
Парашютисты-десантники Авиалесоохраны с огромным опытом тушения лесных пожаров в разных российских регионах вручную останавливают распространение огня. По словам инструктора, пожар в Рязанской области очень сложный: большой периметр, а также неблагоприятные погодные условия – жара и сильный ветер.
30 августа врио рязанского губернатора Павел Малков заявил, что к следующему пожароопасному периоду в регионе наладят системную работу по обводнению торфяников, опашке населённых пунктов и созданию минерализованных полос.