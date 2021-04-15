С начала года за незаконную торговлю оштрафовали почти 300 рязанцев

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С начала 2021 года за незаконную торговлю на улицах Рязани оштрафовали 287 граждан. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.
Отмечается, что нарушителей оштрафовали на 439 500 рублей.
В соответствии с законом Рязанской области «Об административных правонарушениях» торговля и оказание услуг в неположенных местах влечет за собой предупреждение или штраф.
Штрафы:
- для граждан – от 1000 до 3000 рублей,
- на должностных лиц – от 5000 до 15 000,
- на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей