20.2 C
Рязань
Четверг, 15 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

С начала года за незаконную торговлю оштрафовали почти 300 рязанцев

Валерия Мединская
- Advertisement -

С начала 2021 года за незаконную торговлю на улицах Рязани оштрафовали 287 граждан. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Отмечается, что нарушителей оштрафовали на 439 500 рублей.

В соответствии с законом Рязанской области «Об административных правонарушениях» торговля и оказание услуг в неположенных местах влечет за собой предупреждение или штраф.

Штрафы:

  • для граждан – от 1000 до 3000 рублей,
  • на должностных лиц – от 5000 до 15 000,
  • на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]