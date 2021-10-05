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Вторник, 5 октября, 2021
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Рязанский завод битумных материалов отчитался о результатах проверки Минприроды

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Рязанский завод битумных материалов отчитался о результатах проверки Минприроды
Фото с официального сайта Рязанского битумного завода

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В сентябре на рязанском заводе битумных материалов прошла внеплановая проверка регионального Минприроды. О её результатах сообщила пресс-служба предприятия.

По итогам проверки нарушений требований экологического законодательства не выявлено. Завод работает с соблюдением всех необходимых норм промышленной и экологической безопасности.

Также на предприятии отметили, что в границах его санитарно-защитной зоны действует автоматизированная система экологического мониторинга.

Отметим, в ближайшее время на заводе битумных материалов пройдёт проверка Росприроднадзора. Федеральное ведомство уже проверило заводы «ТЕХНО» и «Русская кожа». На очереди также РНПК.

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