Рязанский завод битумных материалов отчитался о результатах проверки Минприроды

В сентябре на рязанском заводе битумных материалов прошла внеплановая проверка регионального Минприроды. О её результатах сообщила пресс-служба предприятия.

По итогам проверки нарушений требований экологического законодательства не выявлено. Завод работает с соблюдением всех необходимых норм промышленной и экологической безопасности.

Также на предприятии отметили, что в границах его санитарно-защитной зоны действует автоматизированная система экологического мониторинга.

Отметим, в ближайшее время на заводе битумных материалов пройдёт проверка Росприроднадзора. Федеральное ведомство уже проверило заводы «ТЕХНО» и «Русская кожа». На очереди также РНПК.