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Четверг, 22 июля, 2021
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Рязанские автомобилисты возмутились ограничением парковки у ТРЦ «Премьер»

7info
Рязанские автомобилисты возмутились ограничением парковки у ТРЦ «Премьер»
Фото пресс-службы мэрии
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Георгий Парублев, руководитель крупнейшего автомобильного сообщества Рязани, выступил с критикой решения администрации ограничить парковку у ТРЦ «Премьер».

На шум многочисленных автомобилей, собирающихся на стоянке по ночам, жаловались местные жители. Также людям не нравилось, что водители устраивают дрифт на площадке. Администрация Рязани решила запретить парковку с 22 до 8 часов.

Парублев считает, что решение мэрии непродуманное и вредное. Молодёжь лишили места тусовки, теперь водители поедут в город, возрастёт вероятность аварии. Альтернатив рязанцам не предоставили.

Руководитель ПУВР считает, что решение пролоббировали жильцы соседних домов, которые имеют влияние на власти Рязани.

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