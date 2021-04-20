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Вторник, 20 апреля, 2021
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Рязанцев предупредили о дождях и грозах

7info
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ГУ МЧС России по Рязанской области распространило метеопредупреждение.

Синоптики ожидают 21 апреля в Рязани, Рязанской области местами сильные дожди, грозы. Ветер усилится до 13-18, местами возможны порывы до 23 м/с. 

– МЧС рекомендует быть внимательнее и осторожнее! – говорится в сообщении СМС-рассылки.

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