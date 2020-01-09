В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение

Второе за день метеопредупреждение объявлено в Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МЧС России.



Если утром жителей Рязани и области предупреждали о метели, то вечером им пообещали гололёд и гололедицу на дорогах.



– Ночью и утром 10 января на территории Рязанской области местами сохранится гололёд, на дорогах гололедица, – говорится в пресс-релизе на сайте МЧС.



Также синоптики предупредили, что местами в регионе видимость ухудшится до 500-1000 метров.



Будьте внимательны и осторожны!

