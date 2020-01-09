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В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение

Второе за день метеопредупреждение объявлено в Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МЧС России. 

Если утром жителей Рязани и области предупреждали о метели, то вечером им пообещали гололёд и гололедицу на дорогах. 

– Ночью и утром 10 января на территории Рязанской области местами сохранится гололёд, на дорогах гололедица, – говорится в пресс-релизе на сайте МЧС.

Также синоптики предупредили, что местами в регионе видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Будьте внимательны и осторожны!

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