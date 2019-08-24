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В Рязани состоялся «День бездомных животных»

В субботу, 24 августа, в лесопарке состоялась акция «День бездомных животных». В рамках мероприятия прошла выставка бездомных собак и кошек из приютов города. Волонтеры в порядке регистрации выходили и рассказывали о своем подопечном: их возраст, характер, привычки. Любой желающий мог сразу забрать приглянувшегося животного. Для упрощения процедуры на шее каждого мохнатого участника был повязан галстук разного цвета. Каждый из них обозначал принадлежность к тому или иному приюту.

Также на территории лесопарка работала «барахолка» и выездная студия красоты (рисование тату хной, плетение кос), проводились различные мастер-классы для детей. Все собранные средства будут направлены на содержание животных в приютах.

Рязанцы активно участвовали в судьбе бездомных животных, дарили свое тепло и заботу.

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