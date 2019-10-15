ХК «Рязань» в чётвёртый раз за сезон выиграв «всухую»

Пять побед одержал в текущем розыгрыше «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» ХК «Рязань» и четыре (!) из них «всухую». Очередной командой, которая не сумела вскрыть оборону «горожан» в понедельник стал «Горняк» из Учалов. Для победы рязанцы уже не в первый раз хватило одного точного броска – 1:0. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

ХК «РЯЗАНЬ» — «ГОРНЯК» (Учалы) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: КУДРИН (Моренец, Чванчиков, 32.48).

ХК «Рязань» (8): Денисов; Миронов – Шакуров, Муштаев – Карпов – Кудрин (2); Осипов – Моренец (2), Каштанов – Третьяков – Волков; Яценко – Горечишников, Кокшаров (2) – Чернов – Сергеенко; Мельников – Чванчиков (2) – Мелихов, Шакиров.

«Горняк» (8): Галкин (0.00 – 57.27); Севостьянов – Переляев, Назаров – Протапович (2) – Юшков (2); Галюк – Сушинский, Грымзин – Жукенов – Носков; Катин (2) – Леонтьев, Мингалеев – Митякин – Бякин (2); Козлов – Галыгин, Воронков – Дербенев – Рассейкин.

Судьи: Дреев, Колонутов; Сморчков, Журавлев.

14 октября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 1690 зрителей.

Для нынешнего ХК «Рязань» важность первой заброшенной шайбы переоценить трудно: открыть счет для «горожан» жизненно необходимо. До сегодняшнего дня трижды «бело-синие» сумели отличиться первыми (засчитаем сюда и матч с «Дизелем, завершившийся буллитами) – и во всех случаях одерживали победы, причем «всухую». Если же сначала забрасывал соперник – пиши пропало: лишь одна победа в десяти подобных матчах.

Против «Горняка» примета «первой шайбы» сработала вновь! На 33-й минуте Антон Моренец щелкнул издали, шайба от борта отскочила на пятак, где затолкать в цель ее попытался Андрей Чванчиков, но больше преуспел накатившийся Виталий Кудрин, который и отправил шайбу в сетку.

Этот гол так и остался единственным вплоть до финальной сирены. Хотя встреча могла пойти и по другому сценарию. «Горняк» имел возможности забрасывать как до, так и после пропущенной шайбы, гости дважды тревожили каркас ворот ХК «Рязань». Но «горожане» словно задались целью: если выигрывать, то «всухую».

Против учалинцев «бело-синие» уже в четвертый раз в чемпионате обошлись без пропущенных шайб. После трех «сухарей» Сергея Большакова, настал черед маленького вратарского праздника у Сергея Денисова. После небольшого кризиса на старте сезона, один из ветеранов команды показал, что в полном порядке и на него можно рассчитывать.

Виталий КУДРИН, нападающий ХК «Рязань»:

— Эта серия у нас затяжная и игры все тяжёлые, поэтому они нам даются с большим трудом. К сожалению, в большинстве не смогли забить, шайба просто не шла в ворота, хотя моменты были. Отдельное спасибо вратарям, которые постоянно тащат всё что можно и нельзя. Мы будем стараться чаще забивать и радовать болельщиков победами в дальнейшем.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, главный тренер «Горняка»:

— Упорный матч, обе команды хотели победить. Мы создали немало голевых моментов, попадали в штангу, перекладину, но сегодня неудачный для нашей команды день, не сумели пробить вратаря соперников. По самоотдаче к ребятам у меня претензий нет, все выкладывались. Но для победы этого недостаточно, необходимо забивать голы. Переламывать себя, лезть на ворота – все прекрасно знают как рождаются годы. Идем дальше.

Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

— Благодарю свою команду за самоотверженность. Отдельное спасибо хоккеистам, которые выстояли в ключевые моменты матча, считаю, в меньшинстве, его было достаточно во втором периоде. Основную часть матча соперник, пожалуй, владел преимуществом. Но нам удалось выстоять. Удача была на нашей стороне.

— С чем связан выбор Сергея Денисова в качестве основного вратаря на сегодняшнюю игру?

— У нас два равноценных голкипера. Так получилось, что до этого больше играл Сергей Большаков. Но и на Сергея Денисова мы тоже очень рассчитываем.

У ХК «Рязань» — 12 очков и 14-е место в турнирной таблице Конференции 1 («Запад»). Очередной матч уже 16 октября, соперник – «Южный Урал» из Орска, начало в 19.00.

Михаил СОЛДАТОВ