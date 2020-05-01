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Житель рязанского села украл мопед, чтобы ездить на нём за грибами

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В Сасовском районе Рязанской области произошла кража. В полицию обратился житель села Мыс Доброй Надежды. Он рассказал о пропаже мопеда.

Осмотрев место происшествия, полицейские выяснили, что вор пробрался в сарай, где хранился мопед, через окно.

Учитывая миниатюрные размеры окна, полицейские предположили, что через такой узкий лаз мог пролезть местный житель с сомнительной репутацией. Ранее этот молодой человек уже привлекался к ответственности за кражи велосипедов, мотоциклов и угон автотранспорта.

Найти его было нетрудно. Мужчина сначала отпирался, но в ходе опроса признался и показал, где спрятал мопед. Он рассказал, что планировал ездить на нем за грибами и ягодами.

Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

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