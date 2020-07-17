Вынесен приговор телефонному террористу, угрожавшему стоматологии в Рязани

Сасовский районный суд вынес приговор 23-летнему жителю посёлка Пителино, который позвонил в стоматологическую клинику в Рязани и сообщил о событии, опасном для жизни медиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ходе суда и следствия было установлено, что вечером 14 ноября 2019 года молодой человек дома выпивал вместе с братом. Увидев по телевизору информацию о стоматологической клинике в Рязани, он решил из хулиганских побуждений позвонить туда и напугать работников лечебного учреждения. После этого, использовав сим-карту брата, сделал звонок и сообщил об опасном событии. Чем угрожал сотрудникам клиники звонивший не сообщается.

В итоге суд признал телефонного террориста виновным и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно.

В сообщении пресс-службы отмечается, что сотрудники полиции и ФСБ имеют все технические возможности, чтобы вычислять телефонных террористов. Кроме уголовного наказания, с виновных могут взыскать ещё и материальный ущерб за работу оперативных служб.