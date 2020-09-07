В Рязанской области завели уголовное дело на мужчину, ударившего и покусавшего сотрудника ДПС

В отношении 39-летнего жителя Спасского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
По версии следствия, преступление было совершено поздно вечером 15 августа 2020 года. Наряд ДПС приехал на место ДТП в селе Фатьяновка. Один из водителей с места аварии скрылся. Вскоре нетрезвого 39-летнего жителя Спасска обнаружили на обочине дороге в селе.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.