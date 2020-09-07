В Рязанской области завели уголовное дело на мужчину, ударившего и покусавшего сотрудника ДПС

В отношении 39-летнего жителя Спасского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено поздно вечером 15 августа 2020 года. Наряд ДПС приехал на место ДТП в селе Фатьяновка. Один из водителей с места аварии скрылся. Вскоре нетрезвого 39-летнего жителя Спасска обнаружили на обочине дороге в селе.

– На законные требования инспекторов ДПС предъявить документы, мужчина попытался скрыться, – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ. – В ходе задержания он разбил стекло патрульной машины, укусил одного из полицейских за руку и нанёс ему удар ногой в лицо.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.