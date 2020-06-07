В Рязани затопило Центральный рынок

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В воскресенье, 7 июня, в Рязани прошёл сильный дождь. О том, что под водой вновь оказался перекрёсток у ТЦ «Атрон» в центре города, РИА «7 новостей» уже сообщало.

Но не только это место затопило. Под воду в Рязани ушёл и Центральный рынок. Видео опубликовано в инстаграме @rzn_life.

Судя по записи, вода на территории рынка со стороны улицы Горького поднималась выше щиколотки. Отметим также, что это место находится в низине, но раньше подобные видеозаписи в интернете не появлялись.

Пользователи соцсетей также сообщили, что во многих районах Рязани сильного дождя не было. Вероятно, большая часть осадков выпала в центре города.