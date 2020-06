В Рязани затопило Центральный рынок

View this post on Instagram

Только что, Рязань Центральный рынок. Ливневки забиты и не работают, зато аренду все платят вовремя. @pankratovpavel1776 #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити