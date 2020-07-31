В Рязани состоялся круглый стол «Сохранение и развитие древних городов»

В Рязани проходит III Форум древних городов. В этом году города-побратимы, города-партнеры, города России и Рязанской области принимали участие в Форуме в режиме онлайн.

В рамках Форума состоялся круглый стол «Сохранение и развитие древних городов». Участие в нём приняла глава администрации Рязани Елена Сорокина.

– В России найдется немного городов, которые имели бы столь древнее, столь богатое историческими событиями прошлое, как Рязань. Нашему городу с почти тысячелетней историей удалось сохранить различные объекты культурного наследия и традиции, которые мы чтим и сегодня, – отметила глава администрации.

Сорокина подчеркнула, что благодаря комплексной работе, в том числе при взаимодействии власти и бизнеса, появилась возможность увидеть здания с уникальной архитектурой XVII, XVIII, XIX веков, которые сохранились в исторически сложившемся виде.

Ежегодно в городе разрабатываются новые исторические пешеходные маршруты, устанавливают мемориальные доски. Творческие коллективы учреждений культуры, изучая музыкальный и поэтический фольклор, этнографию, активно пропагандируют народные традиции.

– Рязань, отмечающая завтра свой 925 день рождения, развивается и преображается. И наша первоочередная задача, делая город современным и комфортным, сохранять его культурные ценности. Это важнейшая комплексная цель, требующая совместных усилий и кропотливой работы специалистов самых разных отраслей и, конечно, наших жителей, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.