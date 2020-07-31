В Рязани состоялся круглый стол «Сохранение и развитие древних городов»

В Рязани проходит III Форум древних городов. В этом году города-побратимы, города-партнеры, города России и Рязанской области принимали участие в Форуме в режиме онлайн.
В рамках Форума состоялся круглый стол «Сохранение и развитие древних городов». Участие в нём приняла глава администрации Рязани Елена Сорокина.
Сорокина подчеркнула, что благодаря комплексной работе, в том числе при взаимодействии власти и бизнеса, появилась возможность увидеть здания с уникальной архитектурой XVII, XVIII, XIX веков, которые сохранились в исторически сложившемся виде.
Ежегодно в городе разрабатываются новые исторические пешеходные маршруты, устанавливают мемориальные доски. Творческие коллективы учреждений культуры, изучая музыкальный и поэтический фольклор, этнографию, активно пропагандируют народные традиции.
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