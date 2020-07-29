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Новости РязаниПроисшествия

В Клепиковском районе столкнулись три автомобиля

7info

Во вторник, 28 июля, в 09.25 на 193-м километре автодороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в Клепиковском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

По данным Госавтоинспекции, 36-летний житель Липецка, ехавший за рулём автомобиля BMW X3, по касательной задел автомобиль «Датсун» под управлением 48-летнего жителя Рязани, который, в свою очередь, столкнулся с попутным  автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 29-летнего жителя Липецка.

В аварии получил травмы водитель «Датсуна». Ему потребовалась помощь медиков. 

По факту ДТП проводится проверка. 

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