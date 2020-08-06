В Борковских карьерах в Рязани утонули мужчина и женщина

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на Борковских карьерах в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Оба случая были зарегистрированы в среду, 5 августа. Тело неизвестного мужчины, которому на вид 35-40 лет, было поднято из воды рано утром на 3-м Борковском карьере. Вечером того же дня, на 2-м Борковском карьере, из воды подняли тело жительницы Рязани, 1987 года рождения.

– При первоначальном осмотре каких-либо повреждений и иных следов, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Пока по факту обнаружения трупов проводятся доследственные проверки. По их итогам следователи примут процессуальное решение.