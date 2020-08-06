В Борковских карьерах в Рязани утонули мужчина и женщина

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на Борковских карьерах в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
Оба случая были зарегистрированы в среду, 5 августа. Тело неизвестного мужчины, которому на вид 35-40 лет, было поднято из воды рано утром на 3-м Борковском карьере. Вечером того же дня, на 2-м Борковском карьере, из воды подняли тело жительницы Рязани, 1987 года рождения.
Пока по факту обнаружения трупов проводятся доследственные проверки. По их итогам следователи примут процессуальное решение.
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